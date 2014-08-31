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تحويل 12 من قيادات وعناصر الجماعة الارهابية بالسويس للجنايات

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تحويل 12 من قيادات وعناصر الجماعة الارهابية بالسويس للجنايات تحويل 12 من قيادات وعناصر الجماعة الارهابية بالسويس للجنايات

كشف مصدر قضائي بالسويس أن النيابة حولت اليوم أوراق قضايا 12 من قيادات وعناصر تنظيم الأخوان لمحكمة الجنايات بتهمة القتلة والتحريض على العنف ومحاولات استهداف قوات الجيش والشرطة بالمحافظة فى الاحداث التى شاهدتها السويس منذ فض أعتصام رابعة حتي أحداث يناير 2014 بالمحافظة.

أضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن أوراق المتهمين تم تحويلها إلى محكمة جنايات الاسماعيلية لتحديد موعد لجلسات انعقادها بمحكمة السويس .

يذكر أن قوات اجهزت الأمن بالسويس وجهاز الأمن الوطني تمكنوا خلال الأشهر الماضية من ضبط عدد كبير من كوادر وقيادات الأخوان المتهمين بالتورط فى اعمال عنف وقتل المواطنين بالسويس واحداث نوعا من الشغب .

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