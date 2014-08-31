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السيطرة على حريق بمصنع للطوب الرملى بالمنوفية دون إصابات بشرية

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السيطرة على حريق بمصنع للطوب الرملى بالمنوفية دون إصابات بشرية السيطرة على حريق بمصنع للطوب الرملى بالمنوفية دون إصابات بشرية

تمكنت قوات الدفاع المدنى والاطفاء بمحافظة المنوفية من السيطرة على حريق بمصنع الطوب الرملى بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا دون إصابات بشرية تم تحرير محضر بالواقعة .

 

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث قويسنا بنشوب حريق بمصنع الطوب الرملى بالمنطقة الصناعية وبانتقال قوات الاطفاء تم السيطرة على الحريق الذى تبين نشوبه بغرفة مراقبة الوقت على مساحة 16 متر والخاصة بحضور وانصراف العمال بالمصنع ولم ينجم عن الحريق إصابات بشرية .

 

وتبين احتراق بعض الاثاث وكروت حضور وانصراف العاملين بالمصنع وبسؤال كلا من مراقب أمن المصنع ومدير أمن المصنع قررا انهم اثناء تواجدهما بالعمل تناهى اليهم صوت كسر الزجاج فتوجهوا الى غرفة المراقبة وفوجئوا باشتعال النيران بها لم يتهما احد وتم ندب المعمل الجنائى للمعاينة لبيان سبب الحريق وباشرت النيابة التحقيق .

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