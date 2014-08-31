إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بقليوب

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الزراعى بقليوب، تم نقل المصابين لمستشفى قليوب الجديده

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعى امام قرية سنديون، وبالانتقال والفحص تبين تصادم السياره رقم 31665 اجرة المنوفيه قيادة وحيد ا.ط 38 سنه سائق ومقيم قويسنا، منوفيه، والسياره رقم 3482 ق ص ب قيادة احمد ح.م 27 سنه سائق ومقيم قلما،السياره رقم 1468 ب ن قيادة صبحى ج.ش 35 سنه سائق ومقيم كوم حماده البحيره، وذلك أثناء خروج السياره الاولى من نفق سنديون اتجاه الاسكندرية أصطدمت به السياره الثانيه والثالثه من الخلف بالتتابع نتج عن الحادث إصابة كلاً من: قائد السياره الاولى بكدمات متفرقه بالجسم، قائد السياره الثانيه بجرح باليد اليسرى وسحجات متعدده بالساقين، حامد ع.ا 55 سنه عامل ومقيم قرية مليج – منوفيه بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وهاجر ح.ع ” نجلة الثالث ” 16 سنه طالبه بالتمريض، بكدمات متعدده بالجسم، وعبدالرحمن ح.ع ” نجل الثالث ” 14 سنه، بالظهر ” وجميعهم مستقلين السياره الاولى “، ومحمود خ.ج 36 عامل ومقيم امبابه – جيزة بسحجات متعدده بالجسم واشتباه كسر بالترقوه، وخلود خ.ج ” نجلة السادس” 17 سنه طالبه ومقيمه ذات الناحيه بسحجات وكدمات بالجسم، هانى م.س 40 سنه فنى كاوتش ومقيم سرايا القبه – القاهرة بجرح قطعى بالجبهه وأخر خلف الاذن اليسرى ” وجميعهم مستقلين السياره الثانيه “.

تم نقل المصابين لمستشفى قليوب الجديده .. وغادروها عقب تلقى الاسعافات اللازمة، بسؤال قائدى السيارات والمصابين أيدوا ما جاء بالفحص، تم رفع اثار الحادث من الطريق وتسيير حركة سير المرور، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 15498 جنح مركز قليوب لسنة 2014 م، وجارى العرض على النيابه.