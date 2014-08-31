الحماية المدنية تخمد حريق أسفل برج كهرباء بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق ببعض المخلفات أسفل برج كهرباء، وتمكنت من إخماده قبل إمداد الحريق للبرج، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه، وتولت النيابة التحقيق.

كان مركز شرطة الخانكة، قد تلقى بلاغا من احمد محمد محمد رجب ، مدير إدارة صيانة الخطوط الهوائيه بالشركة المصريه لنقل الكهرباء، بنشوب حريق أسفل البرج رقم 49 الخط الهوائى، وإنتقلت قوات الحمايه المدنيه، وتم السيطره على الحريق وإخماده ومنع إمتداده، بالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من المخلفات أسفل البرج، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8221 ادارى مركز الخانكة لسنة 2014 م، وجارى العرض على النيابه.