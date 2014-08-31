«البيان» ترصد فرحة الأهالي لالتحاق أبنائهم بالخدمة الوطنية

أكد عدد من الأهالي القادمين لإيصال أبنائهم إلى معسكر ليوا بالمنطقة الغربية على أهمية التحاق أبنائهم، مشيرين إلى أنه واجب مقدس يغرس في نفوس الناشئة الجد والمثابرة.

وقال عبدالله يوسف الحمادي أحد أولياء الأمور، إن قرار الخدمة الوطنية يأتي في صالح أبنائنا في المقام الأول، حيث يغرس في نفوسهم الصبر والجلد وتحمل المصاعب والتحديات ويتحلون بأخلاق فاضلة نبيلة نص عليها ديننا الإسلامي الحنيف.

صقل

وأكد أن الخدمة الوطنية تصقل مهارات الضبط، كما تعلم العادات والتقاليد الأصيلة، وكيف يدافعون عن وطنهم ويحمونه بروحهم ودمهم، مشيراً أن الخدمة الوطنية تهذيب لشخصية الفرد من خلال جمعها لفئات اجتماعية مختلفة ومن مناطق جغرافية متعددة وثقافات متباينة، كما تزيد من معرفة أبنائنا على عادات وتقاليد باقي المناطق الجغرافية بالدولة وأهم الخصائص التي تحتويها.

ومن جهته أكد مبارك الراشدي أنه أتى من مدينة بني ياس التابعة لإمارة أبوظبي خصيصاً ليوصل ولده لمعسكر ليوا موصياً ابنه ببعض النصائح، وهي أن يتحلى بالصبر ويكون على قدر عالٍ من المسؤولية، ويتحمل مختلف التحديات التي تواجهه مهما عظمت شأنها أو صغرت، وأن الخدمة الوطنية واجب وعلينا أن نلبي النداء.

وأشار الراشدي إلى أننا نسعى لوطن كامل الجاهزية وطن يعد أبناءه لحماية أهلهم يعدهم للانضباط والالتزام وتقدير قيمة الوطن والخدمة تحت هدف موحد ونقول لأهلنا ارفعوا رؤوسكم وأبشروا فالوطن في أيدٍ أمينة.

ولاء

وفي السياق نفسه أكد الوالد حمدان حمد الحمادي أحد أولياء الأمور أن الخدمة الوطنية تعمق الولاء الوطني وتعزز النظام واحترام القانون وتعمل على تذويب مختلف النزعات الفكرية والفئوية والقبلية لدى المجندين، كما تعزز من وحدة أبناء الوطن، وتمنح الشباب المهارات المهنية، وتحصنهم من أي تطرف.

تجسيد

وفي السياق ذاته قال يوسف الحمادي أحد أولياء أمور المجندين، وعسكري متقاعد، إن شعوره بالسعادة والفخر وخاصة لمشاهدته تحقيق حلمه يتجسد على أرض الواقع، وهي أن يدخل أبناؤنا الخدمة الوطنية فترة من الزمان تصقل مهاراتهم وتعلمهم الصبر والتحمل، كما تعودهم على قسوة الحياة.

وأشار إلى أن الخدمة الوطنية تنمي روح الفريق الواحد، وتزيد التآلف بين أفراد المجتمع، وتنمي شخصية المنتسب وتكسبه معارف ومهارات متميزة، مؤكداً أن الاستجابة لنداء الخدمة الوطنية واجب ديني للدفاع عن الوطن وفرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين.