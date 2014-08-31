إشادة محمد البيلي: إضافة نوعية للمخرجات الطبية

قال الدكتور محمد البيلي، نائب مدير جامعة الإمارات للشؤون العلمية، إن القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والقاضي بإنشاء المعهد الوطني للتخصصات الطبية، وإلحاقه بجامعة الإمارات لتغطية حاجة الدولة من التخصصات الصحية ورفع كفاءة العاملين في المهن الصحية.

هو إضافة نوعية جديدة للمخرجات الطبية في كلية الطب والعلوم الصحية في الجامعة، كما أنه يأتي تتويجاً للعمل الأكاديمي والمؤسسي الذي تؤديه جامعة الإمارات، كمؤسسة وطنية رائدة في إعداد جيل من الكوادر الوطنية في كافة التخصصات العلمية بشكل عام والصحية شكل خاص.

حيث تقوم كلية الطب في جامعة الإمارات بقبول نخبة من أبناء وبنات الدولة في كلية الطب والعلوم الصحية، وبمعدل 120 طالباً وطالبة في كل عام، يرفدون سوق العمل والمؤسسات الطبية والصحية بالدولة بكافة التخصصات الطبية والصحية المطلوبة، وفق أعلى المعايير الأكاديمية العالمية في مجالات العلوم الطبية والصحية.