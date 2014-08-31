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وفاة عربي غرقا في شاطئ خورفكان

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وفاة عربي غرقا في شاطئ خورفكان وفاة عربي غرقا في شاطئ خورفكان

لقي مقيم بمدينة العين ومن الجنسية العربية ويبلغ من العمر 45 عاما مصرعه غرقا إثر سقوطه من الدراجة المائية « جي. تي. سكي »، التي كانت يستقلها على شاطئ خورفكان ظهر أمس السبت، أثناء ذهابه للتنزه والسباحة برفقة عائلته.

وفي التفاصيل تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة المنطقة الشرقية بلاغا في تمام الساعة الثالثة والربع ظهرا يفيد عن سقوط شخص في البحر ولم يتم العثور عليه، لتتوجه الدوريات البحرية لخفر السواحل إلى المنطقة المذكورة. حيث هرعوا على الفور إلى البحث عن الغريق محاولين إنقاذ حياته، وبعد انتشاله من الماء، تم معاينته من قبل الطبيب الشرعي ونقله مباشرة إلى مستشفى خورفكان وتبين أنه قد فارق الحياة لتسجل الحادثة مصرع أول ضحية جراء الغرق لفصل الصيف. ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل الحادثة ومسبباتها.

 

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