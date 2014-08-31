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اليوم.. سماع شهود النفي في محاكمة 188 متهما بمذبحة كرداسة

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تستأنف محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأحد، محاكمة 188 متهما في قضية أحداث اقتحام وحرق مركز شرطة كرداسة.

وكانت المحكمة فى جلستها السابقة بتاريخ 21 اغسطس من الشهر الجاري أجلت القضية إلى جلسة اليوم لسماع شهود النفى .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس من العام الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، إلى جانب قتل شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

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