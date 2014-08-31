محمد رمضان فى مسلسل ” ولاد محروسة ” رمضان القادم

يستعد الفنان محمد رمضان تصوير مسلسه الجديد “ولاد المحروسة” بشهر ديسمبر المقبل، حيث تم الإتفاق مؤخرا بين الفنان محمد رمضان والمنتج ” صادق الصّباح ” والمخرج إسلام خيري على إسم مسلسل ” ولاد محروسة ” المقرر عرضة خلال شهر رمضان القادم , والذي يقوم بكتابة حلقاته الدكتور ” حسين مصطفى محرم “.

وأكد المنتج “صادق الصّباح ” عن بالغ سعادته بالتعاون مرة أخرى مع الفنان محمد رمضان بعد النجاح الذي حققه أول تعاون بينهما في مسلسل ” إبن حلال” الذي تم عرضة خلال شهر رمضان.

وبدأ فريق مسلسل ” ولاد محروسة ” في إقامة جلسات عمل مكثفه للاتفاق على كافة التفاصيل النهائية وترشيح باقي الفنانين المشاركين في العمل المقرر تصويره مقتبل شهر ديسمبر القادم , ولقد قام أمس الفنان محمد رمضان والمخرج إسلام خيري بمراجعة الحلقات الثلاثة الأولى من العمل , وذلك في حضور المنتج صادق الصّباح والمهندس أشرف الملاخ مدير عام شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي القائمة على إنتاج المسلسل .