الحزب الموريتاني الحاكم: الربيع العربي فخ خطير

قال الدكتور اسلكو ولد ازيد بيه رئيس الحزب الموريتاني الحاكم ” إن الربيع العربي فخ خطير روجت له أوساط خارج العالم العربي، منذ نكروبونتي ورفاقه وحتى الفيلسلوف الفرنسي برنار هنري ليفي، ووقعت في شراكه أوساط سياسية عربية غير محصنة فكريا أو أخلاقيا وسخرت له رافعات إعلامية مشبوهة، وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في المهزلة، داخل مجتمع عربي يجهل عموما الثقافة الرقمية وقراءة ما بين سطور الخطاب السياسي الأجنبي، فحصلت الانتكاسة”.

وأضاف المسؤول الموريتاني – الذي يتولى حقيبة النقل في الحكومة الحالية – في تصريحات للصحفيين نشرت اليوم الأحد في نواكشوط “إن هذه الانتكاسة تمثلت في حروب أهلية طاحنة، غزو أجنبي مدمر، خراب اقتصادي وحضاري، تقويض دول بكاملها: كارثة بكل المقاييس…”

وحمل المسؤول الحزبي على المعارضة الموريتانية ، واعتبر أن قادتها يوظفون حرية التعبير للتهور مؤكدا أن الناخب الموريتاني رفض المعارضة وتمسك بالرئيس محمد ولد عبد العزيز لاعتبارات من أبرزها الاستقرار والأمن اللذين ينعم بهما الموريتانيون.

وكد أن موريتانيا تصدرت الترتيب العربي في مجال حرية الصحافة خلال السنوات الثلاث الماضية، حسب منظمة «مراسلون بلا حدود» وخلص إلى القول إذا كانت موريتانيا قد استطاعت تجنب ويلات الربيع العربي فالفضل في ذلك يعود إلى المستويات المتقدمة لممارسة حريات التعبير والتظاهر والتنظيم، فقمع المتظاهرين السلميين وكبت الحريات شكل وقودا حقيقيا لإشعال فتيل الحروب الأهلية وتبرير التدخل الأجنبي في دول الربيع العربي”حسب المسؤول الحزبى الموريتانى -.

أ ش أ