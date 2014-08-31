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«أوباما» المزيف يخوض تحدي الثلج.. ويرشح «بوتين والأسد» ورئيس كوريا الشمالية

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انضم ريجي براون، الفنان الكوميدي الأمريكي، «أوباما المزيف»، تحدي الثلج، ونشر على موقع «يوتيوب».

ورشح «أوباما المزيف»، للعبة تحدي الثلج، فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، وبشار الأسد، الرئيس السوري، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والمذيع الأمريكي المشهوربيل أورايلي، وجون باين، الممثل الأمريكي.

و«تحدي الثلج» هو عمل خيري يهدف لحشد الدعم المادي والتوعية من مرض نادر، وهو التصلّب العصبي الجانبي، والمعروف عالميًا باسم ALS، ويسبب ضمور المخ والعضلات، ويقوم كل شخص إما بالتبرع بمبلغ من المال للجمعية أو سكب دلو من الماء المثلج فوقه، فيما قام عدد من المشاهير بفعل كليهما.

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