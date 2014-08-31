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قائد القوات المسلحة الفلبينية: نقل جنود حفظ السلام المحاصرين لمنطقة آمنة

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قال الجنرال جريجوريو كاتابانج، قائد القوات المسلحة الفلبينية، الأحد، إن كل جنود حفظ السلام الفلبينيين التابعين للأمم المتحدة المحاصرين في مرتفعات الجولان، نقلوا إلى مكان أكثر أمنا في نطاق بعثة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

وأضاف «كاتابانج» في مؤتمر صحفي إن إسرائيل وسوريا ساعدتا فيما وصفه«بأكبر هروب» للقوات الفلبينية بعد الاشتباك مع نحو 100 من الإسلاميين المتشددين الذين كانوا يحاصروهم في معركة استمرت سبع ساعات.

وقال إن الجنود هربوا في وسط الليل أثناء نوم المتشددين.

وقال «كاتابانج» إن«هذا الهجوم دفع قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك لنقل جنودنا إلى موقع أكثر أمنا داخل منطقة البعثة.

وهذه القوات جزء من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التي تراقب منطقة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل منذ عام 1974.

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