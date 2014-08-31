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بالفيديو.. وزيرة القوى العاملة تعلن عن توفير 40 فرصة عمل بالكويت لأصحاب المهن الفنية والهندسية

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بالفيديو.. وزيرة القوى العاملة تعلن عن توفير 40 فرصة عمل بالكويت لأصحاب المهن الفنية والهندسية بالفيديو.. وزيرة القوى العاملة تعلن عن توفير 40 فرصة عمل بالكويت لأصحاب المهن الفنية والهندسية

وزيرة القوي العامله في حكومة ابراهيم محلب

أعلنت الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن طرح 40 فرصة عمل بالكويت، في مجال المهن الفنية والهندسية، اليوم الأحد.

وأضافت العشري،على فضائية ” الحياة” أمس  السبت :” منذ أن توليت منصبي في شهر مارس الماضي، وحتى اليوم قمت بتوفير 41 ألف فرصة عمل بالداخل، و178 ألف فرصة عمل بالخارج، وأرى أن توفير هذا العدد في ستة أشهر فقط أمر جيد جدًا»، .

وتابعت وزيرة القوى العاملة : ” هذه الطفرة الكبيرة في فرص العمل ترجع إلى المجهود العظيم الذي يبذله مستشارينا في وقطر والكويت، والذين يعملون على توفير فرص عمل بهذه الدول أسبوعيا بمرتبات جيدة” .

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