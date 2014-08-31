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ضبط مسجل خطر اثناء قيامه بسرقة حافظة نقود بسوهاج‎

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ضبط مسجل خطر اثناء قيامه بسرقة حافظة نقود بسوهاج‎ ضبط مسجل خطر اثناء قيامه بسرقة حافظة نقود بسوهاج‎

تمكن الملازم أول محمد عميره – ضابط وحدة الاشتباه بمديرية امن سوهاج من ضبط المدعو حسن هريدى سليم احمد سن 35 عامل ومقيم جزيرة شندويل – مركز سوهاج وذلك بعد ان قام الاهالى بضبطه والامساك به لقيامه بسرقة حافظة نقود من احد الاشخاص اثناء استقلاله سياره اجره من موقف الشهيد – دائرة قسم أول سوهاج .

وبتفتيش المذكور ضبط بحوزته على مبلغ مالى وقدره 700 جنيه كما عثر معه على سلاح ابيض عباره عن شفرة موس وأقر المذكور بقيامه بمحاولة سرقة احد الاشخاص والسلاح الابيض يستخدمه فى السرقه والمذكور مسجل شقى خطر والمذكور محكوم عليه فى عدد ” 9 ” قضايا اخرهم القضية رقم 7198 جنح مركز المراغه لسنة 2011م حصر رقم 1305 لسنة 2012م غيابى اسبوعين كفاله 20 جنيه جارى تحرير المحضر اللازم بقسم أول سوهاج .

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