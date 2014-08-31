رئيس الهيئة الملكية للجبيل يزور برنامج «إثراء المعرفة»

الرياض - منصور الحسين

قام صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بزيارة إلى برنامج إثراء المعرفة التابع لأرامكو السعودية بمركز معارض الرياض الدولي بطريق الملك عبدالله مساء يوم الخميس، وكان في استقباله مدير شؤون أرامكو بمنطقة الرياض الأستاذ خالد بن عبدالله الرميح ومدير برنامج إثراء المعرفة الأستاذ عمر طلعت بدر ورئيس لجنة كبار الشخصيات الأستاذ سعود بن عبدالله الصقري وعدد من مسؤولي أرامكو. ثم قام سموه بجولة على أجنحة وأركان البرنامج وكانت البداية من جناح أسماء الله الحسنى ثم جناح ألف اختراع واختراع، ثم جناح قهوة الفن، فجناح استديو المبدعين، وجناح استديو البارعين، وجناح مسابقة رسوم الأطفال (وطننا أمانة) وجناح قرية السلامة المرورية، ثم جناح عالم ليجو، واستمعوا إلى شرح مفصل عن أنشطة وفعاليات كل جناح من الشباب المتطوعين المشرفين على الأجنحة، وجناح أسماء الله الحسنى، وفي ختام الجولة عبر سموه عن سعادته بما شاهده في البرنامج من أجنحة متميزة وجذابة، ومن مشاركة فاعلة من المتطوعين في خدمة المجتمع.