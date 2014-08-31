«الصحة» تستعد لاستخدام الترميز الصحي بدورة تدريبية

اختتمت دورة «منهجية التخطيط وبناء الاستراتيجيات لتطبيق الترميز» الخميس الماضي فعالياتها التدريبية والعلمية التي استمرت لمدة خمسة أيام خلال في فندق الحمراء سوفتيل في جدة ونظمتها إدارة تقنية المعلومات والاتصال بوزارة الصحة.

وأكد منسق الدورة حسين البيشي، أن هذه البرامج العلمية والتدريبية تأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتطبيق التصنيف الدولي العاشر للأمراض والعمليات الجراحية وغير الجراحية التعديل الاسترالي (ICD-10-AM / ACHI / ACS) واستعدادا للبدء في استخدام الترميز الصحي في جميع أقسام السجلات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية في المملكة.

وأشار البيشي إلى أن الجهات المعنية في الوزارة قامت بتصميم هذه الدورة لتمكين المتدربين الذين اجتازوا دورة احتراف الترميز بكفاءة عالية من اكتساب مهارات التخطيط وبناء الاستراتيجيات، تهيئة لإعداد خطط إستراتيجية منبثقة من الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة الالكترونية للمساهمة في تطبيق الترميز بمرافق الوزارة في المناطق والمحافظات وصولا الى تحقيق الاهداف المنشودة.

وذكر أن الهدف العام من هذا البرنامج التدريبي هو اكتساب مهارة التخطيط الصحي وبناء الإستراتيجيات المحققة لرؤية العمل وفق منهجية علمية وعملية. وتطبيقها على استراتيجية تطبيق التصنيف الدولي للأمراض والعمليات ICD-10-AM.