أخبار عاجلة

صحيفة إسبانية: ترامب سيفتح ذراعيه للسيسي في أول زيارة للبيت الأبيض -
صور| محافظ دمياط يشهد الاحتفال بيوم اليتيم -
«الإصلاح والنهضة»: نتواصل مع أحياء الإسكندرية لإعادة «رونق» المحافظة -
«صحة بورسعيد»: لا فرق بين الجديري المائي والكاذب.. ولا خطر منه على الأطفال -
قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر -
محافظ الدقهلية: تركيب كاميرات مراقبة في أماكن استلام القمح -
«هواوي» تحقق عائدات 75 مليار دولار وأرباح 5.3 مليار لعام 2016 -
قطع المياه 10 ساعات عن 7 مناطق في شبرا الخيمة.. الأربعاء -
صور| رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة في انفجار مركز التدريب -
تفاصيل لقاءات عبدالعال برؤساء برلمانات أوغندا وجورجيا وبنجلادش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«الصحة» تستعد لاستخدام الترميز الصحي بدورة تدريبية

Google+ Print
«الصحة» تستعد لاستخدام الترميز الصحي بدورة تدريبية «الصحة» تستعد لاستخدام الترميز الصحي بدورة تدريبية

    اختتمت دورة «منهجية التخطيط وبناء الاستراتيجيات لتطبيق الترميز» الخميس الماضي فعالياتها التدريبية والعلمية التي استمرت لمدة خمسة أيام خلال في فندق الحمراء سوفتيل في جدة ونظمتها إدارة تقنية المعلومات والاتصال بوزارة الصحة.

وأكد منسق الدورة حسين البيشي، أن هذه البرامج العلمية والتدريبية تأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتطبيق التصنيف الدولي العاشر للأمراض والعمليات الجراحية وغير الجراحية التعديل الاسترالي (ICD-10-AM / ACHI / ACS) واستعدادا للبدء في استخدام الترميز الصحي في جميع أقسام السجلات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية في المملكة.

وأشار البيشي إلى أن الجهات المعنية في الوزارة قامت بتصميم هذه الدورة لتمكين المتدربين الذين اجتازوا دورة احتراف الترميز بكفاءة عالية من اكتساب مهارات التخطيط وبناء الاستراتيجيات، تهيئة لإعداد خطط إستراتيجية منبثقة من الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة الالكترونية للمساهمة في تطبيق الترميز بمرافق الوزارة في المناطق والمحافظات وصولا الى تحقيق الاهداف المنشودة.

وذكر أن الهدف العام من هذا البرنامج التدريبي هو اكتساب مهارة التخطيط الصحي وبناء الإستراتيجيات المحققة لرؤية العمل وفق منهجية علمية وعملية. وتطبيقها على استراتيجية تطبيق التصنيف الدولي للأمراض والعمليات ICD-10-AM.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية