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فتح القبول لبرنامج زمالات الأطباء في التخصصات الطبية الدقيقة

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    أعلنت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض عن فتح باب القبول للالتحاق ببرنامج الزمالات الذي يستوعب الأطباء بهدف تدريبهم للحصول على زمالة التخصصات الدقيقة المعتمدة من قبل الهيئة للتخصصات الصحية، بالأقسام المعترف بها كمراكز تدريبية بالمدينة في التخصصات التالية: الغدد الصماء، السكري لدى الكبار، الجهاز الهضمي لدى الكبار، الأمراض المعدية لدى الكبار، العناية المركزة للكبار، أمراض الكلى لدى الكبار، الأورام لدى الكبار، أمراض الجهاز التنفسي لدى الكبار، جهاز القولون المستقيم، أمراض الدم، العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، فيزيولوجيا الأعصاب، أشعة المخ والأعصاب، تخدير الأطفال، الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال، أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال، الأمراض المعدية لدى الأطفال، العناية المركزة للأطفال، أمراض الكلى لدى الأطفال، أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال، جراحة الأطفال، جراحة المسالك البولية لدى الأطفال، الأشعة تصوير الجسم والأمراض الروماتيزم.

وبين قسم الدراسات الطبية العليا أن الدعوة للتشريح والتقديم موجهة إلى الأطباء الذين تنطبق عليهم الشروط العامة التي وضعتها الهيئة السعودية، وهي كما يلي: تعبئة استمارة التقديم، صورة من السيرة الذاتية، صورة من شهادة التخرج، صورة من السجل الأكاديمي، صورة من شهادة الامتياز، صورة من شهادة البورد السعودي أو مايعادله، 3 خطابات توصية، صورتان فوتوغرافيتان حجم جواز السفر وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين.

علماً بأن آخر موعد للتقديم لبرنامج الزمالات يوم الثلاثاء 6/11/1435 ه الموافق 30/9/2014م كما تدعو المدينة الأطباء والطبيبات الراغبين في الترشح إلى سرعة التسجيل وذلك دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، حيث يمكنهم أن يسجلوا عن طريق موقع المدينة على الإنترنت (www.psmmc.med.sa) بريد الإلكتروني (Fellowship@psmmc.med.sa) ،(azaid@psmmc.med.sa).

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