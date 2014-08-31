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تنظيم ملتقى «وطننا أمانة» في حوطة سدير

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تنظيم ملتقى «وطننا أمانة» في حوطة سدير تنظيم ملتقى «وطننا أمانة» في حوطة سدير

    أنهت اللجنة المنظمة لملتقى «وطننا أمانة» في حوطة سدير ترتيباتها لتنظيم الملتقى في الفترة من 16 وحتى 18 ذي القعدة، وذلك بإشراف مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال رئيس المركز الشيخ خالد الحميد ل «الرياض»، إن الملتقى يهدف إلى تعزيز الأمن الفكري، وتحقيق الوسطية، والتصدي لمواجهة الأفكار الضالة،والتوعية بخطر الفرق المارقة المخالفة لمنهج الإسلام الحنيف، وإبراز أهمية الوطن والتوعوية بحقوقه.

وقال إن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وجه بتسهيل تنظيم هذه الملتقيات، التي تسهم في كشف الشبهات وتبصرة الناس، وتوعيتهم إلى ما يحتاجون إليه.

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