تركيب 311 معمل حاسب آلي في مدارس البنين والبنات بالطائف

الطائف - هلال الحارثي

بدأت إدارة تربية وتعليم الطائف في تركيب معامل حاسب آلي في 311 مدرسة متوسطة وثانوية للبنين والبنات داخل مدينة الطائف وخارجها، وعقد دورات تدريبية لتدريب محضري تلك المعامل. وأوضح مدير تعليم الطائف ،الدكتور محمد بن حسن الشمراني أن ذلك يأتي لأهمية معامل الحاسب الآلي في المدارس ودورها الكبير في تطوير الجانب المهاري والمعرفي للطلاب والطالبات، مشيراً إلى أنه سيتم تركيب معامل الحاسب الآلي للمرحلة المتوسطة في 88 مدرسة بنين وكذلك في 73 مدرسة بنات ، كما سيتم تركيب المعامل للمرحلة الثانوية في 79 مدرسة بنين و 71 مدرسة بنات ، كما تم تأمين قطع غيار أجهزة الحاسب الآلي ومستلزمات الشبكات للبنين والبنات وعمل الصيانة اللازمة والضرورية لأجهزة الحاسب الآلي المكتبية بالإدارات والأقسام التابعة للإدارة وكذلك متابعة الشركات للقيام بالصيانة الدورية لمعامل الحاسب الآلي ومعامل مصادر التعلم بالمدارس، وأضاف الدكتور الشمراني أنه تم تركيب خدمة MDiA الخاصة بالربط الشبكي ب 44 مدرسة وذلك لربط المدارس بالوزارة وتقديم خدمة انترنت عالي السرعة لنظام نور وفارس ونظام التعاميم ، كما تم توفير أجهزة اتصال إنترنت لاسلكي للمدارس التي لا يوجد بها خط ثابت أكثر من 200 جهاز STC وأكثر من 180 جهاز موبايلي لمدارس البنين والبنات وتأمين 100 جهاز حاسب آلي للإدارة الخاصة بالقسم النسائي وتركيب نظام الاتصالات المتكاملة.

ولفت الدكتور الشمراني أنه سيتم تقديم الدورات التدريبية والدعم الفني على مدار العام على الأنظمة الالكترونية وهي نظام نور ونظام التعاميم والجدول المدرسي وتدريب مديري ومديرات المدارس على النظام الفصلي ونظام المقررات للمرحلة الثانوية في نظام نور.