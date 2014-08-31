تقدير موزه الشرهان: الخطوة تواكب التطورات

قالت الدكتورة موزه الشرهان رئيس جمعية الإمارات الطبية إن إنشاء معهد التخصصات الطبية جاء لمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في الدولة، والنمو المتسارع من ناحية إعداد الأطباء المواطنين الذين يتخرجون سنوياً من الكليات والجامعات المحلية.

مشيرة إلى أن إيجاد برامج البورد الإماراتي والزمالة سيحدان من عملية ابتعاث الأطباء المواطنين للخارج وهذا بدوره سيوفر على الدولة والجهات الصحية مبالغ طائلة سنوياً، وسيجنب الأطباء والطبيبات عملية الابتعاد عن الأهل والوطن لسنوات طويلة لمواصلة دراساتهم العليا.

وأوضحت أن قرار إنشاء المعهد سيسهم في توفير نظام صحي متميز وفعّال يحقق الرؤية المستقبلية للدولة ويخدم مصالحها الحيوية من خلال رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتحسين مستوى الحياة للأفراد وتحقيق الأمن الصحي والتنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، إضافة لتطوير الكوادر الطبية والعاملين في المجال الصحي وتزويدهم بالعلوم والمعارف والمستجدات الطبية.