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توضيح الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لأمن المطارات

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توضيح الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لأمن المطارات توضيح الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لأمن المطارات

التقى العميد علي عتيق بن لاحج، مدير الادارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي مع مرتب الإدارة العامة ضمن ورشة عمل تستمر لمدة 3 ايام في نادي ضباط شرطة دبي تناول فيها الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لأمن المطارات من حيث (الرؤية والرسالة والأهداف).

من اجل رفع المستوى المعرفي والمهني لمقدمي الخدمة وتعزيز مفهوم خدمة المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء والشركاء والمحافظة على الصورة الحضارية لشرطة دبي.

وأكد العميد علي بن لاحج، خلال اللقاء على سعي الإدارة العامة إلى الوصول إلى التميز، والمحافظة على الصورة الحضارية والسمعة الطيبة لشرطة دبي، وأن السمعة تكتسب ولا تورث، ويجب المحافظة عليها من خلال الارتقاء بالمهام والواجبات والحفاظ على مؤشرات الأداء وكسب ثقة المتعاملين بالمهام الرئيسية المختلفة في حفظ الأمن العام والنظام.

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