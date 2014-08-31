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فريد الديب: قانون العقوبات الجديد يسمح لرجال الشرطة بإطلاق الرصاص على المجرمين ومعاقبة الألتراس

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فريد الديب: قانون العقوبات الجديد يسمح لرجال الشرطة بإطلاق الرصاص على المجرمين ومعاقبة الألتراس فريد الديب: قانون العقوبات الجديد يسمح لرجال الشرطة بإطلاق الرصاص على المجرمين ومعاقبة الألتراس

فريد الديب

أكد فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق “مبارك”، إن قانون العقوبات الجديد نتاج طبيعي لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح من قبل بعودة هيبة الدولة ورجالها من رجال الشرطة وموظفي الدولة، لافتا إلى أن الفترة السابقة شهدت العديد من التجاوزات ضد رجال الشرطة وبعدها سقطت هيبة الدولة.

وقال الديب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” صدى البلد ” :” إن المواد الخاصة بحماية رجال الشرطة ورجال الضبطية القضائية بمثابة حماية لهم، وستساعد فى اختفاء حالة الارتعاش التي هزتهم بعد الأحداث الأخيرة، خاصة وأن المادة 102 من القانون الجديد، تسمح لرجال الشرطة بإطلاق الرصاص على المجرمين ” .

وأشار الديب، إلى أن المادة الخاصة بمعاقبة كل من يدل علي بيانات أشخاص من الشرطة والجيش بهدف الإضرار بهم خطوة على الطريق الصحيح، وبمثابة قفل الباب أمام الجرائم قبل حدوثها.

وأوضح الديب، أن شباب الألترس سيعاقبون وفقا لقانون العقوبات الجديد لأنهم يحملون السلاح ويروعون المواطنين.

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