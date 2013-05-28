جمال جبريل: على "الرئاسة" أن توضح حقيقة تحويل مجرى النيل في إثيوبيا

الدول الاستوائية ومن بينها إثيوبيا ممطرة ولا تحتاج لمياه النيل إلا لتوليد الكهرباء

كتب : محمد عاشور منذ 56 دقيقة

جمال جبريل

قال جمال جبريل، عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة الاستشارية القانونية لرئيس الجمهورية، إنه على الرئاسة أن تصدر بيانا عاجلا يوضح حقيقة الأخبار التي تتردد بوجود قرار إثيوبي "مفاجئ" ببدء تحويل مجرى النيل الأزرق، بعد ساعات من لقاء الرئيس محمد مرسي ونظيره الإثيوبي.

وأضاف جبريل، خلال لقائه ببرنامج "آخر كلام"، أنه "لابد من وجود شفافية حول ذلك الأمر، ونحن لا نملك معلومات دقيقة تساعدنا في تحليل القضية"، مشددا على أن "النيل بالنسبة لنا شريان أورطي، إذا ضاق سنموت جميعا".

وأوضح عضو اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس أن الدول الاستوائية ومن بينها إثيوبيا دول ممطرة، ولا تحتاج لمياه النيل إلا لتوليد الكهرباء، مطالبا بتوضيح ما إذا كان الخبر صحيحا أم لا، وإذا كان صحيحا فلابد من توضيح مدى ضرره على المصريين، بحسب قوله.

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