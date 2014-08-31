البحرين تعتقل ناشطة حقوقية شيعية لدى وصولها إلى المطار

قالت والدة ناشطة حقوق الإنسان البحرينية البارزة مريم الخواجة، إن السلطات البحرينية اعتقلت ابنتها، السبت، لدى وصولها إلى مطار البلاد.

ومريم هي ابنة الناشط الشيعي عبدالهادي عبدالله الخواجة، المعتقل في البحرين منذ عام 2011، والمضرب عن الطعام حاليا.

وقالت خديجة الموسوي والدة مريم إن ابنتها أبلغتها أنها ستمثل أمام المحكمة الأحد، وأضافت أن الابنة التي تحمل جنسية بحرينية دنمركية مزدوجة كانت عائدة إلى البحرين قادمة من الدنمرك.

وقالت «خديجة» إن من بين التهم المنسوبة لابنتها إهانة ملك البحرين، والتهجم على شرطية بالمطار.

ولم يتسن الاتصال بالسلطات البحرينية على الفور للتعقيب.

وتشهد البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي موجة من الاضطرابات منذ تفجر احتجاجات تزعمها شيعة في عام 2011 عقب اضطرابات مماثلة في مصر وتونس.