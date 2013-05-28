مستشار وزير الري: قرار تحويل المجرى متوقع.. ولدينا سيناريوهات جاهزة للتعامل مع الأزمة

كتب : محمد أبو عمرة منذ 46 دقيقة

الدكتور خالد وصيف مستشار وزير الري

قال الدكتور خالد وصيف مستشار وزير الري، إن قرار تحويل مجري نهر النيل الأزرق متوقع، وكان من المفروض أن يكون نهاية أغسطس الماضي، إلا أنه تم التأجيل لحين الانتهاء من تقرير اللجنة الفنية المشكلة بين ثلاث دول وهم مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن الهدف من قرار تحويل المجرى اليوم، هو معرفة رد فعل الجانب المصري.

وأوضح وصيف، في تصريحات لـ"الوطن"، أن حقائق الأمور تقول إنه لا يصلح تحويل مجري النهر في هذا الوقت من العام، لأن الفيضان سيبدأ خلال أغسطس وسبتمبر، لافتًا إلى أن المياه المحولة ستعود إلى مصر، والهدف من التحويل تجفيف منطقة بناء السد، وأضاف أن هناك محاولات شديد للإيقاع بين مصر وإثيوبيا إلا أن موقفنا لن يهتز، وأكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد صدور التقرير الفني، من اللجنة المشكلة من الثلاث دول، والذي من المقرر أن يصدر خلال هذا الأسبوع وهو التقرير الذي سيكشف إذا ما كان هناك أي أثار سلبية من بناء السد من عدمه.

وأوضح أنه في حالة وجود آثار سلبية فإن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع الأزمة، لم يتم الإفصاح عنها، مضيفا أنه سيتم التمسك بتصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي التي أكد فيها عدم الإضرار بالأمن المائي لمصر، معتبرًا إياها تصريحات إيجابية.

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