عضو بهيئة تدريس الأزهر: أقترح تأجير المدن الجامعية وتوفير مبلغ مادي لتوفير السكن للطلبة الشرفاء

قال الدكتور حسين عويضة عضو هيئة تدريس جامعة الأزهر، إن هناك تعاونا مع وزارة الداخلية ومجلس الجامعات على التعاون في تأمين الجامعات المصرية والمدن الجامعية، لكن الوضع الأمني الآن غير مستقر نسبياً، وأتوقع أن يكون هذا سبب التأجيل بجانب اقترابنا من خوض الانتخابات البرلمانية آخر استحقاقات خارطة الطريق.

وأضاف عويضة، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية رولا خرسا، في برنامج”البلد اليوم” المذاع عيل فضائية “صدي البلد” أنه يضم صوته لرأي وزير الأوقاف الذي نص علي ضرورة تطهير مؤسسات الدولة وخاصة الأزهر الشريف من عناصر جماعة الإخوان المتطرفة، لافتا إلى أنه يضيف إلى ما سبق منع طلبه وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر من الدخول ومعاقبتهم قانونياً لتحريضهم واشتراكهم في أعمال عنف.

وتابع عويضة أن الدول تنتهج سياسة حريرية مع جماعة الإخوان وهذا نتاج عملية العنف التي تجري في الشارع الآن، ولابد من التعامل بطريقة حديدية معهم، مضيفا أنه يطرح مشروع لتأجير المدن الجامعية وتوفير مبلغ مادي لتوفير السكن للطلبة الشرفاء.