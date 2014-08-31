السيطرة على حريق هائل بسجن ليمان “430 ” بالسادات دون إصابات

نشب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ، حريق هائل داخل سج ليمان ” 430 ” على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي أمام مدينة السادات وتمكنت الحماية المدنية والاطفاء من السيطرة على الحريق دون إصابات .

وأكد مصدر أمنى أن الحريق نشب بأحد عنابر السجن وتم إخلاء العنبر من جميع السجناء ومحاولة السيطرة عليه من خلال طفايات الحريق العادية إلا ان النيران اشتغلت بكثافة وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقى عنابر السجن .

> وأضاف أن فريق من النيابة العامة إنتقل لمكان الحريق لمعاينة أثار الحادث وكلف المعمل الجنائي بمعاينة الموقع للوقوف على أسباب الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة.