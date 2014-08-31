خبير عسكرى:تصريحات المخابرات الأمريكية بشأن توجيهنا ضربات عسكرية إلى ليبيا “فضيحة بجلاجل”

قال اللواء حسام سويلم الخبير العسكرى :” أن طائرات الأباتشى التى تعتزم الولايات المتحدة المضى قدما لإرسالها للقاهرة، مدفوع ثمنها من المعونة العسكرية، مشيرا إلى أن واشنطن ستقوم بتسليم 10 مروحيات «أباتشى» للجيش المصري، كجزء من صفقة سلاح تم التوصل إليها عام 2009، إلا أن واشنطن جمدتها عقب ثورة 30 يونيو.

وأضاف سويلم خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” دريم2 ” مساء أمس السبت :” أن إعلان الخارجية الأمريكية تسليم مصر صفقة الطائرات تزامناً مع زيارة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى للقاهرة، كما أنه يأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي بارك أوباما نية واشنطن التعاون مع دول الشرق الأوسط في مواجهة الإرهاب بالمنطقة، خاصة فى ظل الإعلان عن تحالف عربى يضم مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين .

وأكد سويلم أن تطور العلاقات بين مصر وروسيا فى مجال التسليح، أقلق واشنطن، ودفعها لإعادة تحسين علاقتها مع القاهرة بإعادة الأنظمة التسليحية.

وعلى صعيد آخر، أكد سويلم أن تصريحات المخابرات الأمريكية بشأن توجيه مصر ضربات عسكرية إلى ليبيا هو فضيحة بجلاجل، مؤكدا أن تراجعهم عن تصريحاتهم، وتبريرهم أنهم تلقوا تلك المعلومات من مصادر صحفية، هو خيبة ثقيلة على حد وصفه، وأشار سويلم أن أمريكا تريد أن تورط مصر فى حرب مع ليبيا، كما أرادت أن تورطها فى حرب مع غزة.