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إحباط محاوله لتهريب صواريخ براشوت حارقة مداها 500 متر بميناء الاسكندرية

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إحباط محاوله لتهريب صواريخ براشوت حارقة مداها 500 متر بميناء الاسكندرية إحباط محاوله لتهريب صواريخ براشوت حارقة مداها 500 متر بميناء الاسكندرية

تمكن موظفى مكافحة التهريب الجمركى بميناء اﻷسكندرية من إحباط محاولة لتهريب صواريخ “البراشوت” الحارقة وتم التحفظ عليها ووصعها بمخازن المفرقعات واخطار النياية العامة لمباشرة التحقيق.

كلنت الاجهزة الامنية بالميناء قد تلقت معلومات تفيد محاولة تهريب شحنة صواريخ ومفرقعات تستخدم فى احداث العنف وعلى الفور تم تقنين الاجراءات وبالتفتيش عثر على صواريخ منصه المعروفة “براشوت” تصل مداها الي 500م وصواريخ مشاعل بعدد 104قطعه اجنبيه الصنع وتبين من فحصها انها من ذات الانواع التي أستخدمتها الخليه الارهابيه المتهمه في حرق حي المعادي وتم التحفظ علي المضبوطات وتم الاحاله الي النيابه بمخازن المفرقعات.

 

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