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سكاي نيوز: غارات جوية أمريكية جديدة على مواقع “داعش ” قرب سد الموصل بالعراق

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سكاي نيوز: غارات جوية أمريكية جديدة على مواقع “داعش ” قرب سد الموصل بالعراق سكاي نيوز: غارات جوية أمريكية جديدة على مواقع “داعش ” قرب سد الموصل بالعراق

شنت الطائرات الأمريكية غارات جوية جديدة على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية قرب سد الموصل في العراق.

ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت عن قيام مقاتلات أمريكية بقصف مواقع تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال العراق بعد قليل من تفويض الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجيش بتوجيه ضربات جوية محددة الأهداف ضد التنظيم المعروف باسم داعش أوائل الشهر الجاري.

يأتي التحرك الأمريكي وسط استمرار زحف مقاتلي داعش نحو مدينة أربيل، ما يهدد سلامة مستشارين عسكريين أمريكيين بالمدينة، طبقا لخبراء عسكريين.

أ ش أ

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