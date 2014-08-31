بالصور .. وزير التعليم العالى يكرم أصغر باحث عربى بجامعه المنصورة‎

كرم الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى والدكتورة ماجدة نصر رئيس جامعة المنصورة الطالب مصطفى الصاوى الحاصل على لقب افضل باحث عربى فى المسايقة الدولية لافضل باحث عربى بلندن .

بحضور ممثلين لوزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والكهرباء والطاقة والبحث العلمى وعدد من الشخصيات العلمية والبارزة بمحافظة الدقهلية .

واشار الدكتور السيد عبد الخالق ان اننا فى مصر نحرص على الاهتمام بشباب مصر بغض النظر عن السن فالشباب يقترن بالعطاء ويجب ان نرعى كل باحث ومبتكر فى كافة المجالات .

وقال ان نادى العلوم بجامعة المنصورة فكرة نسعى لتطبيقها فى كافة الجامعات وقد حقق الطالب مثالا ليضرب المثل لابنائنا الطلاب للابتكار والابداع وينبغى ان نركز على بناء مصر وأننا اليوم ونحن نعيش أيام تتطلب البناء والتنمية وهناك فصل كامل للبحث العلمى يعالج مشاكل البحث العلمى والتطوير والعلاقة بين الجامعة والصناعة .

وأكدت الدكتورة ماجدة ان جامعة المنصورة تقوم برعاية الموهوبين والمبتكرين كما ان الجامعة لها السبق والريادة كما ان طلاب الجامعة شاركوا فى مؤتمرات عالمية وهناك مشروعات بحثية للطلاب تقوم الجامعة بدعم ورعاية هذه المشروعات كما ان الجامعة سيكون لها آلية فى تبنى المواهب لاتاحة الفرصة لاستكمال المعرفة فى المعامل والمراكز البحثية .