انتهت - مصر 1-0 كينيا .. عمرو جمال يسجل الأول

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في الدقيقة 56 يسجل عمرو جمال الهدف الأول بعد كرة طويلة من صبري رحيل وصلت لمهاجم الأهلي وسجل الأول

في الدقيقة 38 حول خالد قمر عرضية حازم إمام سددها مباشرة في المرمى، ولكن الحارس يمسكها.

في الدقيقة 45 كاد خالد قمر أن يسجل الهدف الأول بعد انفراد من الجبهة اليمنى، سدد ولكن الحارس يمسكها.

- جبهة حازم إمام هي الأنشط في المباراة حتى الآن، أرسل أكثر من عرضية وهدد دفاع كينيا.

وتستعد مصر لمواجهة السنغال يوم الخامس من سبتمبر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب.

انطلقت المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.