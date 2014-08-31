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بالفيديو .. بدلاء مصر يستعدون للسنغال بهدف أمام كينيا

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بالفيديو .. بدلاء مصر يستعدون للسنغال بهدف أمام كينيا بالفيديو .. بدلاء مصر يستعدون للسنغال بهدف أمام كينيا

أنهى منتخب مصر استعداداته لمواجهة السنغال في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كينيا بهدف في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد أسوان.

وخاض شوقي غريب المدير الفني المباراة بعدة أسماء من البدلاء في غياب أكثر من 11 لاعبا أساسيا.

سجل هدف المباراة عمرو جمال مهاجم الأهلي بعد كرة طويلة ممتازة من صبري رحيل في الدقيقة 56، تابعها من لمسة واحدة في مرمى كينيا. (شاهد الهدف)

وفي المقابل لم يظهر الدفاع المصري أو حارسي مرماه عصام الحضري وأحمد الشناوي في أي اختبارات نظرا لضعف هجوم المنافس.

وأهدر خالد قمر مهاجم الفراعنة أكثر من فرصة.

الفرصة الأولى جاءت في الدقيقة 37 من عرضية حازم إمام خطفها خالد قمر بيمينه قبل المدافع، ولكن الحارس كان يقظا وأنقذ الفرصة. (شاهد الفرصة)

الثانية في الدقيقة 45 جملة مصرية وصلت لقمر شبه منفردا من الجبهة اليمنى، صوب أرضية ولكن ينجح حارس كينيا في صدها مجددا. (شاهد الفرصة)

وظهر حازم إمام الجناح الأيمن لمنتخب بمستوى طيب وشكل خطورة بعرضياته وانطلاقاته والتي لم تجد من يترجمها لأهداف.

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فيديو اليوم السابع

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