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بدء التحقيقات فى إتهام موظف باعتراض قوة أمنية بقنا‎

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بدء التحقيقات فى إتهام موظف باعتراض قوة أمنية بقنا‎ بدء التحقيقات فى إتهام موظف باعتراض قوة أمنية بقنا‎

أرشيفية

بدأت النيابة العامة بفرشوط، التحقيقات فىواقعة اتهام مدير مستشفى فرشوط المركزى، وموظفين اثنين بالمستشفى، فى المحضر رقم 2512 لسنة 2014، إدارى مركز شرطة فرشوط، بإعتراض حملة أمنية، وغلق باب المستشفى، ومحاولة تعطيل دخول المرضى لها.

كانت مشادات كلامية نشبت بين محمد شادى، ضابط مرور، وفتحى.م.ع، موظف بمستشفى فرشوط، واتهم الضابط الموظف بالتعدى عليه بالسبوالقذف، أثناء قيام الضابط بضبط دراجته البخارية بدون لوحات معدنية، أمام مستشفى فرشوط المركزى.

وكشفت التحريات التى أجراها النقيب محمود الطباخ، معاون أول وحدة مباحث فرشوط، بقيام الموظف بمشاركة آخر، بالتعدى بالسب والقذف على ضابط المرور، وقيام محمد.ي.ن، مدير المستشفى، بمحاولة غلق المستشفى وتعطيل دخول المرضى إليها.

وطلبت النيابة العامة تحريات فرع البحث الجنائى، واستدعاء ضابط المرور لسماع أقواله فى الواقعة.

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