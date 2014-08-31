“داعش” تعلن قيام “ولاية الفرات” التي تضم أراضي سورية وعراقية

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان السبت، أن تنظيم “الدولة الاسلامية” الذي سبق واعلن الخلافة في يونيو الماضي، أعلنَ قيام “ولاية الفرات” في أراضٍِ تقع داخل سوريا والعراق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ل”فرانس برس” “لقد ضموا مدينة البوكمال السورية ومدينة القائم العراقية والقرى المجاورة لهما في ولاية واحدة اطلقوا عليها اسم ولاية الفرات”.

وتقع المدينتان على جانبي الحدود بينسوريا والعراق حول نهر الفرات.

واضاف عبد الرحمن ان تنظيم الدولة الاسلامية “يريد ان يكسر الحدود التي اقيمت بموجب اتفاق سايكس-بيكو” في اشارة الى اتفاق بريطاني فرنسي رسم في مطلع القرن الماضي بعيد الحرب العالمية الثانية الحدود بين الدول القائمة في منطقة الشرق الاوسط.

وهي المرة الاولى التي يعلن فيها النظيم ولادة “ولاية” تمتد اراضيها داخل الاراضي السورية والعراقية على حد سواء.

أ ف ب