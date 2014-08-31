مصر للطيران: لا زيادة فى اسعار تذاكر الحج

صرح الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأنه سيبدأ إصدار تذاكر الحج لهذا العام اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 3 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر القادم.

وقال الحفني أن إصدا التذاكر سيكون من خلال ثلاثة مكاتب للشركة هى مكتب شبرا بأبراج أغاخان لإصدار تذاكر حجاج السياحة والافراد والهيئات المختلفة والجهات الحكومية، كما سيتم تخصيص مكتب لمصر للطيران فى مقر الادارة العامة للشئون الادارية بأكاديمية الشرطة بالعباسية لإصدار تذاكر حجاج القرعة ..وتخصيص مكتب لمصر للطيران فى مقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزة لإصدار تذاكر حجاج الجمعيات.

وأكد الحفنى عدم زيادة اسعار الحج لهذا العام مقارنة بالعام الماضى بالنسبة لحجاج القرى و الجمعيات و التى تبدأ من 5490 جنيه وتزيد زيادة طفيفة فى أيام الذروة فقط والتى لا تتعدى ثلاثة ايام فى مرحلة الذهاب ويومين فى مرحلة العودة بالنسبة لحجاج شركات السياحة والهيئات وذلك نظرا لزيادة الطلب فى هذه الفترة.

أ ش أ