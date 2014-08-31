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أمن السويس يضبط 131 هارب و6 أسلحة نارية خلال حملة أمنية

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أمن السويس يضبط 131 هارب و6 أسلحة نارية خلال حملة أمنية أمن السويس يضبط 131 هارب و6 أسلحة نارية خلال حملة أمنية

أعلنت مديرية امن السويس، عن نجاح حملة أمنية مكبرة استمرت يومان استهدفت ضبط العناصر الخارجين عن القانون وحاملى الأسلحة النارية .

وتلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالسويس، بنجاح حملة بمشاركة ضباط الادارة تمكن خلالها من ضبط 6 أسلحة نارية متنوعة ” كباس وفرد خرطوش “، بحوزة مسجلين خطر وبلطجية يقومون بها بسرقة المواطنين والسايارات بالاكراه، كما تمكنت الحملة من ضبط 8 يروجون مواد مخدرات بكميات وانواع مختلفة .

كما تم ضبط 131 هارب من تنفيذ أحكام قضائية، حيث تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجاري تحرير محاضر بالوقائع ، وإخطار النيابة، لتولى التحقيقات.

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