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نور بكفر الشيخ يناقش استعداد أمانات المراكز للانتخابات البرلمانية

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نور بكفر الشيخ يناقش استعداد أمانات المراكز للانتخابات البرلمانية نور بكفر الشيخ يناقش استعداد أمانات المراكز للانتخابات البرلمانية

عقدت أمانة حزب النور بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعها الدورى، مساء اليوم السبت، بحضور الدكتور مجدى سليم الأمين العام المساعد وأمين الحزب بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع، آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بتقارير المجمعات الانتحابية، كما قدم أمناء المراكز تقارير مفصلة عن حركة المجمعات الانتخابية، ومدي استعداد كل مركز لخوض العملية الانتخابية.

وحضر الاجتماع، الدكتور محمد خليفة وكيل الأمانة للجان النوعيةن وعصام صلاح، والدكتور محمد نافع، و حمدي سراج وكلاء الحزب، و هاني عباس أمين الصندوق، والدكتور مؤمن عجلان أمين شئون العضوية، وطارق المهدي عضو مجلس الشورى السابق، و أمناء الحزب بمراكز المحافظة .

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