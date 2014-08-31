بالصور.. محافظ مطروح يفقد إدارة المرور والنادى الإجتماعى وبحث تطويرهما

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، بتفقد ادارة مرور مطروح بالكيلو 7 ومتابعة انتظام سير العمل بها، والوقوف على مدى امكانية فتح مكاتب شهر عقاري للسيارات بالمبني للتيسير على المواطنين أصحاب السيارات خاصة مع الازدحام بمقر الشهر العقارى بمحكمة مطروح الجديدة بشارع زاهر جلال .

حيث أكد العميد هانى خير مدير إدارة مطروح، أنه تم مخاطبة مديرية الاسكان لعمل مقايسة لانشاء مبنى جديد لعدم قدرة المبنى القديم على استيعاب الاقبال المتزايد على استخراج تراخيص وكثرة عدد الملفات مع ضم مكاتب للشهر العقارى للسيارات بالمبنى الجديد تيسيرا على المواطنين.

ووجه المحافظ، إلى مدير إدارة مرور مطروح بعمل خطة بمكونات ادارة المرور والهيكل التنظيمى والاقسام المختلفة والتدرج الوظيفى بها ،للوقوف على عدد الافراد والمكاتب المخصصة لتقسمها على المساحة المقررة لإنشاء المبنى النموذجى الجديد مع استغلال المبنى القديم والاستفادة منه.

كما وجه المحافظ، إلى عبد الغفار الملاح رئيس مجلس المدينة وادارة الاملاك بعرض الموقف القانونى لمساحة الأرض الفاصلة بين إدارة مرور مطروح والطريق الساحلي وسرعة إزالة المباني المخالفة بها لتوسعة مساحة ادارة المرور مع الاحتفاظ بالمسافة المقررة كحرم للطريق، مع التنسيق بين ادراة مرور مطروح وإدارة التخطيط بشأن دراسة تدبير الاعتماد المالى اللازم لتطوير سور إدارة المرور.

كما تفقد المحافظن مبني النادى الاجتماعي بمطروح للوقوف على إمكانية إقامة معرض لأسواق التنمية المحلية به لعرض الأدوات والزى المدرسي ولحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع أصحاب المحلات المشتركين فى المعرض ،والذي سيبدأ هذا الشهر حتي 10 أكتوبر القادم.

ووجه المحافظ أيضًا، إلى مدير تنمية القرية و مديرية التضامن الإجتماعى بعرض تفصيلي لمكونات المعرض وتقسيماته ، وإعطاء مهلة 48 ساعة لتنظيف الموقع ، وعزل مدير النادى فى حالة عدم الالتزام بالنظافة وتنظيمه استعدادا لاستقبال رواد المعرض والنادى الاجتماعي.