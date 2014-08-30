جوجل تختبر مشروع توصيل طلبات للمنازل بواسطة مروحيات بدون طيار

أطلقت شركة “جوجل” فيديو عن تجارب لمشروع “Project Wing”، لتوصيل الطلبات للمنازل بواسطة طائرات بدون طيار في استراليا.

ويصور شريط الفيديو الطائرة وهي تحلق، ثم يصور إسقاطها لحبل على الأرض، حيث يتم ربط الأغراض في الحبل، للشخص المراد الوصول إليه.

وصرحت غوغل لشبكة “BBC” أن الطائرة تعمل بواسطة بطاريات، ويمكنها أن تقلع عموديًا، حيث لا تحتاج إلى مدرج للإقلاع أو الهبوط ، وتزن حوالي 8.5 كيلو، ويمكن أن تحمل أغراضًا يصل وزنها إلى 1.5 كيلو، ويظهر الفيديو أن الطائرة تمتلك 4 محركات.

ويقول الفيديو، أن الشركة تعمل على المشروع منذ بضعة سنوات، وشعرت أخيرًا أن هذا التصميم من الطائرات هو الأكثر ملائمة للظهور.

وتم اختيار استراليا كموقع اختبار بسبب التشريعات المحلية، التي تجعل إجراء مثل هذه التجارب أسهل، بدلًا مما هو عليه في الولايات المتحدة.

كان موقع Amazon.com التابع لشركة أماوزون قد كتب إلى السلطات الأمريكية طالبًا مساعدته ليصبح برنامج الشركة Prime Air، والخاص أيضًا بتوصيل الطلبات للمنازل بطائرات بدون طيار، خاص بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن شركة غوغل خصصت موقعا تطلب فيه مساعدة شركاء من حول العالم لجلب التكنولوجيا الجديدة إلى جميع أنحاء العالم.