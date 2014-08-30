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كيم كردشيان وبيونسيه تثيران إعجاب ديمي لوفاتو

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السبت 30-08-2014 17:46

أعربت المغنية الأمريكية Demi Lovato عن إعجابها بنجمة تلفزيون الواقع kim kardashian والمغنية العالمية Beyonce، وقالت إنّهما أحدثتا تغييراً كبيراً في مفهوم الجمال لدى الفتيات اللواتي لا يمتلكن أجساداً نحيفة.
Lovato البالغة من العمر 22 عاماً، لفتت إلى أنّ أكثر ما يُثير إعجابها هو ثقة kardashian بنفسها وبجسدها، بالرغم من أنّها تعاني من بعض الوزن الزائد.
وخلال حديث صحافي، أضافت Demi القول: "فعلاً أقدّر kim وBeyonce لأنهما أوجدتا ثورة في فكر هذا الجيل الذي يرى أنّ النحافة تعني الجمال الحقيقيّ لجسد المرأة".
يُشار إلى أنّ Lovato التي كشفت سابقاً عن وجود أخت لها، غير شقيقة، لفتت في السابق إلى أنّ ستايل النجمة Cameron Diaz يُعجبها، خصوصاً أنها لا تبالغ في عمليات التجميل، بالرغم من تقدّمها في السنّ.

 

 

 

 

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