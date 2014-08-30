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محامي عز:تضارب أقوال زينة أثبت عدم مصداقيتها

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محامي عز:تضارب أقوال زينة أثبت عدم مصداقيتها محامي عز:تضارب أقوال زينة أثبت عدم مصداقيتها

السبت 30-08-2014 17:48

رأى المستشار السابق مرتضى منصور، محامي الفنان أحمد عز، أنّ تضارب أقوال الفنانة زينة يُثبت عدم صدقيّتها في قضيّة نسب ابنيها، مشدّداً على أنّها في بداية القصّة كانت قد ذكرت أنّ أحمد تزوّجها عرفيّاً، ثمّ عادت وقالت إنّه تزوّجها شفهيّاً.
واعتبر المستشار منصور أنّ ما رآه عدم صدقيّة لدى زينة كان سبباً رئيسيّاً في قبوله أن يكون محامي عزّ.
وأشار مرتضى، أثناء لقائه مساء أمس، في برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور المصريّة، إلى أنّه مستعدّ للانحياز إلى جانب زينة في حالة واحدة فقط، وهى أن تأتي بورقة زواجها من عزّ.
لكن يبدو أنّ المستشار قد فاته أن التدوين ليس شرطاً في صحّة عقد الزواج لدى المسلمين، وإنما هو إجراء قانوني، من أجل ترتيب الآثار المادية بين الأرحام، خصوصاً لجهة استخراج وثائق النسب وتحصيل الحصص الإرثيّة.

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