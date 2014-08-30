رولا تستكمل "ليالي الأنس" الخيريّة في فطور صباحي

نجح القيّمون على برنامج "ليالي الأنس"، وفي مقدّمتهم الفنانة رولا سعد، في جمع عدد من أهل الفنّ والشخصيات الاجتماعيّة على فطور صباحي، في استكمال لرسالة البرنامج الخيرية، بعد أن جمعوا طوال شهر رمضان المبارك تبرّعات كثيرة لمعالجة أوضاع العديد من الحالات الاجتماعية.

كان في مقدّم الحضور الفنان إلياس الرحباني، الذي لبّى الدعوة إلى الفطور في مطعم "الكرم"، في وسط بيروت، إلى جانب عدد من ضيوف الفنانة رولا سعد، التي حرصت على الحضور باكراً في المكان، حيث استقبلت الجميع بكلّ حبّ. وعلمت "سيدتي نت" أنّ كثيراً من الفنّانين اشتروا بطاقات الحفل، بالرغم من عدم حضورهم؛ ذلك أنّهم أحبّوا المساهمة في حملة رولا الإنسانية المستمرّة. وكانت رولا تنتقل كالفراشة بين طاولة وأخرى، لترمي السلام على كلّ فرد، شاكرة له مجيئه ودعمه حملتها وأهدافها. كما شكرت الصحافة على تغطيتها الحدث، ثمّ التقطت صوراً تذكاريّة مع الجميع، فيما الابتسامة لم تفارق وجهها.

رولا أكّدت في حديث إلى "سيدتي نت" أنّ برنامج "ليالي الأنس" على قناة OTV "لم يستطع أن يؤمّن التبرّعات الكافية لكلّ العائلات. ولذلك، أردنا إيجاد طريقة أخرى، وهي القيام بهذا اللقاء الصباحيّ إن صحّ القول، على أن تتمّ في ما بعد لقاءات أخرى، سواء على العشاء أو الغداء، يكون هدفها جمع المزيد من التبرّعات، من أجل الوقوف إلى جانب أكبر عدد ممكن من العائلات التي تحتاج المساعدة".

وتابعت: "العائلات التي عرضناها في شهر رمضان تُعاني مشاكل ماديّة وصحيّة، ونسعى ـ أنا وفريق العمل ـ من أجل بذل أقصى جهودنا لمساعدتهم".

ورأت رولا أنّ البرنامج انتشر بشكل كبير في دول العالم العربي، لاسيما في الأردن ودبي، والتعليقات التي كانت ترد إلينا على موقع "فيس بوك"، تُثبت نسبة مشاهدته العالية، في ظلّ وجود كمّ هائل من المسلسلات والبرامج الرمضانية.

وعن توجيه النقد لها بارتداء ملابس لا تُناسب شهر رمضان، قالت: "الشخصية التي كنت أقدّمها تفرض أن أرتدي ملابس تُشبه ما ترتديه شاكيرا وجينيفر لوبيز".

وختمت رولا بالقول: "سنتابع تصوير حلقات البرنامج، ولديّ أغنية "سينغل" سيتمّ طرحها قريباً في الأسواق، بالإضافة إلى بعض الحفلات المقرّر إحياؤها قريباً".

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