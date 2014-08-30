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وفاة الممثل الأسترالي بيل كير أمام التلفاز

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السبت 30-08-2014 20:44

توفي قبل أمس الخميس الممثل الأسترالي Bill Kerr، عن عمر ناهز 92 عاماً.

وقال Wilton إبن النجم الراحل، إن والده لم يكن يعاني من أي مرض خطير في الفترة الأخيرة، بل فارق الحياة فجأة خلال مشاهدته التلفاز داخل منزله غربي أستراليا.

من أبرز أعمال الراحل: Harmony Row، و Doctor in Clover، و The Young Doctors، و Let's Get Skase، و Animal X Natural Mystery Unit الذي كان آخر عمل له في العام 2006.

Bill Kerr ولد في حزيران من العام 1992 في أستراليا، وبعد الحرب العالمية الثانية إنتقل للعيش في بريطانيا، وبدأ هناك حياته المهنية، وإشتهر في تقديم الأدوار الكوميدية المضحكة.

 

 

 

 

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