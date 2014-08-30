خاتم زفاف أنجلينا جولي يخطف الأنظار في مالطا

إلتقطت عدسات المصورين صوراً جديدة للنجمة العالمية Angelina Jolie في الإطلالة الأولى لها بعد زواجها الأسبوع الماضي من الممثل Brad Pitt في فرنسا.

Jolie البالغة من العمر 39 عاماً، والتي لم تدع والدها إلى حفل زفافها، ظهرت على شاطئ البحر في مالطا مع طفلتيها Vivienne و Shiloh، خلال تصوير مشاهد فيلمها الجديد.

وظهر في الصور التي تم إلتقاطها عن بُعد، خاتم زفاف Angelina الذي صممه صديق العائلة Robert Procop.

يشار إلى أن الفيلم الذي تصورّه الممثلة Angelina Jolie حالياً، هو العمل الأول الذي يجمعها مع زوجها، وسيتم إطلاقه في العام 2016، حسب ما ذكرت صحيفة Hollywood Reporter.

يشار إلى أن زفاف النجمين العالميين تم السبت الماضي في نيس بفرنسا، وإقتصر على حضور 20 شخصاً فقط من الأصدقاء المقربين، وأطفالهما الستة.