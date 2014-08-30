أكبر معمرة بالعالم ترجع طول عمرها لتناول الشوكولاتة

حصلت عجوز مكسيكية على لقب أكبر معمرة في العالم حيث ستحتفل الأحد ببلوغها سن الـ127، حيث تعزو سر طول عمرها إلى تناولها الشوكولاتة والنوم العميق لأيام متواصلة في بعض الأحيان.

وذكرت صحيفة الـ”دايلي ميرور” البريطانية أن المعمرة وتدعى لياندرا بيكيرا لومبريراس ولدت في الحادي والثلاثين من أغسطس عام 1887 وعاصرت العديد من الأحداث المهمة.

ورغم كونها تعاني من الصمم حاليًا، إلا أن المعمرة وفقا لإحدى حفيداتها لازالت تتمتع بأسنان قوية تمكنها من أكل الشوكولاتة التي تحب مذاقها.

وقالت الحفيدة وتدعى ميريام، إن الصمم لم يمنع جدتها من رواية قصص تاريخية ممتعة عاصرتها بنفسها. وعادة ما تتناول القصص الرجال الذين أحبتهم ومن بينهم القائد الثوري مارغاريتو مالدونادو.

وأكدت ميريام أن جدتها التي عملت لسنوات كخياطة لاتزال ملأى بالحياة وأنها حتى عامين مضيا فقط كان لاتزال قادرة على ممارسة الحياكة.

وردا على تساؤل الكثيرين عن سر حياتها الطويلة، قالت حفيدة أخرى تدعى سيليا هيرنانديز أن لومبريراس تنام لأوقات طويلة تصل في بعض الأحيان لـ3 أيام متواصلة، وحين تفيق من نومها تبدأ برواية الحكايات وغناء أغاني الأطفال لأحفاد أحفادها الذين لازالوا صغارا.

وضمن تحضيرات عيد مولدها، طلبت المعمرة أن تتناول فول على خبز “التورتيا” المكسيكي في تحد واضح لتعليمات الاطباء الذين أكدوا أنها لا يمكن أن تتناول طعاما صلبًا .

يذكر أن لقب أكبر شخص في العالم كان حتى وقت قريب من نصيب المعمرة اليابانية ميساو أوكاوا التي بلغ عمرها 116 عاما.