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«الدعوة السلفية» تدعو أعضاء «دعم الشرعية» للمراجعة وإعلاء مصلحة الوطن

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قال الشيخ عادل نصر، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، مساء السبت، تعليقًا على الانسحابات الأخيرة من تحالف دعم الشرعية إنها إعلان بتجلي الصورة وظهور الخطأ من الصواب في المواقف التي اتخذها البعض في الأحداث الأخيرة.

وشدد «نصر» على ضرورة أن يراجع الجميع نفسه بتجرد وصدق مع النفس معليًا المصلحة العامة على المصالح الخاصة مع مراعاة ما آلت إليه الأمور وما جلب على الأمة من مفاسد وأن يعلن الحق بدون تبريرات ومراوغات تؤدى إلى اللبس وضياع الحق مرة أخرى.

وأضاف المتحدث باسم الدعوة السلفية أن الرجوع إلى الحق واجب شرعي وهو خير من التمادي فى الباطل وإن كان الأمر تأخر كثيرا ونتج عنه من الجروح والانقسام ما يأخذ سنين حتى يلتئم.

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