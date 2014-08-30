جُمانة أبو فاضل في جولة في عالم الإنارة الكريستالية

من منّا لا يعشق الرفاهيّة، التي تنقله إلى عالم مفعم بالسحر والأناقة؟

مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل ترافقك في رحلة، عنوانها البذخ والرفاهية، من خلال جولة في داخل صالة عرض مؤسسة Manasseh في منطقة الأشرفية، حيث تسلّط الضوء على عالم الإنارة، من خلال علامة "باكارا" Baccarat الرائدة في مجال الكريستال، علماً أنّه مرّ على إطلاقها 250 سنة!

تعاونت هذه العلامة العالميّة مع أهمّ المصمّمين، في مجال إعداد الثريّات الرائعة، التي تُزيّن المداخل، أو غرف الطعام، أو الممرّات، مضفية أجواء خاصّة وجذّابة. ومن أبرزها:

- ثريا ألف ليلة وليلة التي صمّمها ماتياس، الذي ولد في لبنان، وعاش فترة من حياته في سوريا.وقد برز تأثّره بالثقافة، بشكل واضح، في هذه القطعة الفنية.

- FROZEN TUILE DE CRISTAL المصنوعة من رقائق عدة من الكريستال، بحيث تبدو كلّ رقاقة منها كأنّها مثلجة. وتأتي بأحجام مختلفة لتناسب جميع المساحات.

- Zénith rouge تمّ تصنيعها بالتعاون مع المصمّم العالمي فيليب ستارك، من خلال الدمج بين الكريستال والقماش الذي يغطي "الأباجورات" بشكل أنيق.

ومن جهة ثانية، لا بدّ لك من الاستعانة بوحدات الإضاءة، التي تعلّق على جدران الصالون، أو تحدّ جانبي اللوحة، لتضفي عليها رونقاً جذاباً، أو استخدام "الأباجور" الطويل ذي القاعدة الثابتة على الأرض ليحدّد جوانب الأريكة.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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