تسريب صور ومواصفات هاتف “سوني إكسبريا زد 3″ المرتقب

جرى اليوم السبت رصد أن الهاتف الذكي المرتقب “إكسبريا زد 3″ من “سوني” قد حصل على ترخيص هيئة الاتصالات الصينية “تينا” TENNA، حيث ظهر معها صورة الجهاز ومواصفاته.

ويظهر من الترخيص أن الهاتف المرتقب سيقدم معالجًا رباعي النوى من نوع “سنابدراجون 801″ بتردد 2.5 جيجاهرتز، وشاشة بقياس 5.2 بوصات من نوع “آي بي إس إل سي دي” IPS LCD وبدقة 1,920×1,080 بكسل.

وسيقدم هاتف “إكسبريا زد 3″ كذلك، 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 16 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة، وكاميرا خلفية بدقة 20.7 ميجابكسل ومدعومة بمستشعر “سوني إكسمور” Sony Exmor، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل.

وكما في بقية أجهزة “سوني”، سيكون هاتفها الذكي القادم مقاومًا للماء والغبار. هذا وسيكون متاحًا بالأبيض والأسود والأصفر.

وكانت شركة “سوني” قد نشرت أول أمس الخميس مقطع فيديو تشويقي لما تعتزم الكشف عنه خلال معرض “آي إف أيه 2014″ IFA 2014 الذي ينطلق الأسبوع المقبل في العاصمة الألمانية، برلين، حيث يُظهر المقطع عزم الشركة الكشف عن هاتفيين ذكيين، أحدهما “إكسبريا زد 3″، وحاسوب لوحي.