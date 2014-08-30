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المزروعي: تصريحات الكبيسي غير مقبولة وتفرِّق كلمة المسلمين

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المزروعي: تصريحات الكبيسي غير مقبولة وتفرِّق كلمة المسلمين المزروعي: تصريحات الكبيسي غير مقبولة وتفرِّق كلمة المسلمين

أكد سعادة الدكتور حمدان مسلم مكتوم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو إلى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وتنبذ التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتتبنى نهج الوسطية والاعتدال، والتسامح والاحترام.

وأضاف المزروعي بأن ديننا الحنيف علمنا كما غرست فينا قيادتنا الرشيدة احترام الرموز الدينية وحب العلماء وتقدير مكانتهم والاعتراف بفضلهم والاقتداء بجميل أفعالهم.. مؤكدا أن شعب الإمارات لا يقبل الإساءة لأي عالم ديني أو داعية إسلامي أيا كان موطنه وبلده.

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات الدكتور أحمد الكبيسي التي أساء فيها للإمام محمد بن عبد الوهاب ومسيرته العلمية التي ارتضاها وسار عليها العلماء وطلبة العلم في المملكة العربية الشقيقة وغيرها من بلاد المسلمين وألفوا فيها المؤلفات وارتضوها منهجا للدعوة والسلوك..

مضيفا أن مثل هذه التصريحات غير مقبولة وتتسبب في تفريق كلمة المسلمين وتمزيق صفوفهم في وقت أحوج ما يحتاجون فيه إلى وحدة الصف وجمع الكلمة وتآلف القلوب لمواجهة الأخطار تهدد العالم الإسلامي بكل فرقه وأعراقه ومذاهبه وطوائفه.

ونوه المزروعي في ختام تصريحه باعتذار الدكتور الكبيسي الذي نشرته مساء اليوم صحيفة ايلاف الالكترونية .
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